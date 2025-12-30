Kaleci planı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor, devre arasında Okan Kocuk ile rekabet edebilecek yerli bir isim arayışına girdi. Listede milli kaleci Mert Günok ve genç eldiven Bilal Bayazıt var.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Samsunspor, devre arası transfer doneminde kaleci rotasyonunu guclendirmek icin calışmalarını surduruyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon başında Molde'den devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kaleci Albert Posiadała'nın sozleşmesinin sona ermesiyle yerli bir kaleci arayışına girdi. Yonetim, Okan Kocuk ile rekabet edebilecek seviyede olmasını hedefliyor.

NABIZ YOKLADI

Kırmızı-beyazlıların kaleci adayları arasında Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Gunok da yer alıyor. Yonetim, tecrubeli eldiven icin nabız yokladı ancak Milli kalecinin onceliğinin F.Bahce olması bu transferi zorlaştırıyor. Diğer aday Kayserispor'un genc kalecisi Bilal Bayazıt ise hala gundemde. 26 yaşındaki file bekcisinin sozleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay kalması transferde avantaj sağlıyor.

