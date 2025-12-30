Kaleci planı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor, devre arası transfer doneminde kaleci rotasyonunu guclendirmek icin calışmalarını surduruyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon başında Molde'den devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı kaleci Albert Posiadała'nın sozleşmesinin sona ermesiyle yerli bir kaleci arayışına girdi. Yonetim, Okan Kocuk ile rekabet edebilecek seviyede olmasını hedefliyor.

NABIZ YOKLADI

Kırmızı-beyazlıların kaleci adayları arasında Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Gunok da yer alıyor. Yonetim, tecrubeli eldiven icin nabız yokladı ancak Milli kalecinin onceliğinin F.Bahce olması bu transferi zorlaştırıyor. Diğer aday Kayserispor'un genc kalecisi Bilal Bayazıt ise hala gundemde. 26 yaşındaki file bekcisinin sozleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay kalması transferde avantaj sağlıyor.