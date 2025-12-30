İstikrarın adı Okan Kocuk

Samsunspor'un vazgecilmez file bekcisi Okan Kocuk, istikrarıyla goz kamaştırıyor. Gecen sezon Super Lig'de oynanan 36 macın tamamında 90 dakika sahada kalan tecrubeli kaleci, bu sezon da geride kalan 17 karşılaşmada kalesini tam sure korudu.
Samsunspor'unvazgecilmez file bekcisi Okan Kocuk, istikrarıyla goz kamaştırıyor. Gecen sezon Super Lig'de oynanan 36 macın tamamında 90 dakika sahada kalan tecrubeli kaleci, bu sezon da geride kalan 17 karşılaşmada kalesini tam sure korudu. Kritik kurtarışları ve liderliğiyle takımına buyuk katkı sağlayan Kocuk, Samsunspor'un başarısındaki en onemli isimlerden biri olmayı surduruyor. Ote yandan, kırmızı-beyazlılarda Drongelen, Holse, Tomasson, Makoumbou, Mouandilmadji de mac kacırmadı.