Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Konferans Ligi'nde Mainz'a yenilerek play-off'a kalan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, sakatlıklardan yakındı. Maçta Ntcham'ın da sakatlanmasıyla sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Alman teknik adam, "Sakatlıklar sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz ama bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN 5.7 MİLYON EURO

UEFA Konferans Ligi'nde Mainz yenilgisi sonrasında lig aşamasını 12. sırada tamamlayıp play-off oynama hakkı kazanan Samsunspor, şu ana kadar Avrupa'dan 5.7 milyon euro (286 milyon TL) gelir elde etti. Kırmızı- beyazlıların play-off turunu geçmesi halinde, Avrupa'dan elde edilecek gelirin 7 milyon euroyu aşması bekleniyor.

