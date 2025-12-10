Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Desteği hak ediyoruz

UEFA Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren Samsunspor, turnuvanın 5. haftasında Yunan temsilcisi AEK'i ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Reis, "Oyuncularımız, taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için itici bir güç oluyor. Desteği hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir sonuç alarak tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi. İşte o açıklamalar...

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

"Sözleşme ile alakalı konuşmak için çok uygun bir zaman değil. Yarın oynamamız gereken çok önemli bir karşılaşma var. İyi sonuç almamız durumunda, ilk 8'e kalma olasılığımız bulunuyor ve hedefimiz de bu yönde. Diğer konular çok da önemli değil."

"G.SARAY MAÇININ İKİNCİ YARISINDAKİ PERFORMANSIMIZ..."

"Marius ve Ndiaye çok iyi forvet oyuncuları. Marius şimdiye kadar çok ciddi katkıda bulundu. Ndiaye de çok iyi performans gösteriyor. Sistemimize göre bazı kararlar vereceğiz. AEK maçını dört gözle bekliyorum. Öz güvenimiz gayet yerinde. AEK karşısında, Galatasaray maçının ikinci yarısında göstermiş olduğumuz performansı gösterebilirsek, bu bizim adımıza çok iyi bir fırsat olacaktır."