CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Desteği hak ediyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Desteği hak ediyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde AEK'i ağırlayacakları mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Alman çalıştırıcının o sözleri...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 14:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Desteği hak ediyoruz

UEFA Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren Samsunspor, turnuvanın 5. haftasında Yunan temsilcisi AEK'i ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Reis, "Oyuncularımız, taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için itici bir güç oluyor. Desteği hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir sonuç alarak tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi. İşte o açıklamalar...

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

"Sözleşme ile alakalı konuşmak için çok uygun bir zaman değil. Yarın oynamamız gereken çok önemli bir karşılaşma var. İyi sonuç almamız durumunda, ilk 8'e kalma olasılığımız bulunuyor ve hedefimiz de bu yönde. Diğer konular çok da önemli değil."

"G.SARAY MAÇININ İKİNCİ YARISINDAKİ PERFORMANSIMIZ..."

"Marius ve Ndiaye çok iyi forvet oyuncuları. Marius şimdiye kadar çok ciddi katkıda bulundu. Ndiaye de çok iyi performans gösteriyor. Sistemimize göre bazı kararlar vereceğiz. AEK maçını dört gözle bekliyorum. Öz güvenimiz gayet yerinde. AEK karşısında, Galatasaray maçının ikinci yarısında göstermiş olduğumuz performansı gösterebilirsek, bu bizim adımıza çok iyi bir fırsat olacaktır."

Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı!
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! Liste yer alanlar...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! 15:09
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! Liste yer alanlar... İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! Liste yer alanlar... 15:06
Göztepe'de golcüler netleşiyor! Göztepe'de golcüler netleşiyor! 15:03
Fenerbahçe, Brann maçına hazır! Fenerbahçe, Brann maçına hazır! 14:53
U17 Kız Milliler Bolu’da kampta! U17 Kız Milliler Bolu’da kampta! 14:45
Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı! 14:44
Daha Eski
Ümitler Şampiyonası başlıyor! Ümitler Şampiyonası başlıyor! 14:34
Trabzonspor zirve yarışında! Trabzonspor zirve yarışında! 14:27
Fırtına'ya Japon stoper! Fırtına'ya Japon stoper! 14:19
Trambolin cimnastikte hedef olimpiyat! Trambolin cimnastikte hedef olimpiyat! 14:15
Beşiktaş'ta Tüpraş şehitleri anıldı Beşiktaş'ta Tüpraş şehitleri anıldı 14:10
Fenerbahçe, VakıfBank’la karşılaşıyor! Fenerbahçe, VakıfBank’la karşılaşıyor! 13:57