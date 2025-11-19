Çok mutluyum

Samsunspor ile tarihi başarılara imza atan Alman teknik direktör Thomas Reis, TRT Spor'a geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alman Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un ilgilendiği iddia edilen Reis, "Spekülasyonlar normal, kontratım bitiyor. Ancak bir anlamı yok. Odağım Samsunspor. Türkiye ve Samsun'u çok seviyorum burada mutluyum. Eşim Samsun'a geliyor ve burayı seviyor. Kulübüm devam etmek isterse konuşuruz. Ancak şu anda maçlarımıza odaklandım. Dürüst olmam gerekirse bu kadar uzun kalacağımı düşünmüyordum. Çok fazla hoca sirkülasyonu vardı. Daha uzun süre kalacak olursam Türkçemi de geliştirmek istiyorum. Birçok futbolcu gibi kelimeleri öğrendim" dedi.

GEÇMİŞ OLSUN

Thomas Reis, deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş'ta anjiyo olan teknik direktör Sergen Yalçın'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Reis, "Umarım en hızlı şekilde iyileşir ve biz de önümüzdeki maçta karşılaşırız" diye konuştu.

DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR

Alman hocayla birlikte TRT Spor'a konuşan kaptan Zeki Yavru da umut dağıttı. Yavru, "Bu ay 9 maçlık yoğun bir periyodumuz var. İyi hazırlanıyoruz. İlk geldiğimde bize anlatılan projede kısa sürede Avrupa'da oynayacağımız söylenmişti. İlk başta inanmamıştık ama şu anda Dünya'nın konuştuğu bir Samsunspor var" ifadelerini kullandı.