Haberler Samsunspor Haydi Şimşekler

Haydi Şimşekler

Samsunspor, bu akşam Malta’dan Hamrun Spartans’ı ağırlayacak. Legia ve Dinamo Kiev zaferleriyle ülkemizi coşturan kırmızı-şimşeklerden bir zafer daha bekliyoruz

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Haydi Şimşekler

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova ve Dinamo Kiev zaferleriyle göğsümüzü kabartan Samsunsporumuz, 3. haftada bugün sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Dev maçı, Kazakistan'dan Bulat Sariyev yönetecek. Temsilcimize UEFA Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transferi gerçekleştirilen Ndiaye ve Eyüp Aydın kurallar gereği, Ntcham, Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin ise sakatlıkları nedeniyle Hamrun Spartans karşısında forma giyemeyecek.

KAZANIRSAK İLK 24 GARANTİ

Avrupa mücadelesine Avrupa Ligi play-off turundan başlayan Samsunsporumuz, Yunanistan'dan Panathinaikos'a ilk maçta 2-1 mağlup olurken, rövanşta 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. Karadeniz devi, Konferans Ligi'nde Polonya'dan Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i de sahasında 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ligde 6 puanla averajla 4. sıradaki temsilcimiz, Hamrun'u da devirirse play-off sırası olan ilk 24'ü garantileyecek ve ilk 8 için önemli bir avantaj yakalayacak.

Samsunsporumuz, Avrupa'da 15. kez sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi, daha önce 2 kez Intertoto'da boy göstermişti. 14 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, 20 gol attı, 14 gol yedi.

MANTALİTEMİZ ÇOK GÜÇLÜ

Samsunsporumuz'un Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcumuz Emre Kılınç, basın toplantısı düzenledi. Thomas Reis, "Hamrun, son 2 maçta sadece 2 gol yiyerek yenildi. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden Avrupa Ligi'ne oradan da Konferans'a geldiler. Bu da onların tehlikeli bir takım olduğu anlamına gelir. Bugüne kadar olduğu gibi Hamrun maçında da elimizden geleni yapacağız. 9 maçlık yenilmezlik serimiz var. Bu da takım halinde çok güçlü mantalite ortaya koyduğumuzu göstermektedir. Sabırlı bir oyun anlayışı ile oynamamız gerekiyor ki başarılı sonuç alalım" dedi.

KÜÇÜMSEME YAPAMAYIZ

Samsunsporumuz'un yıldız kanat oyuncusu Emre Kılınç da Legia Varşova ve Dinamo Kiev maçlarının çok zor geçtiğini, Hamrun karşılaşmasının da çok zor olacağını vurguladı. Kesinlikle rakiplerini küçümsememeleri gerektiğinin altını çizen Emre Kılınç, "Ne kadar zor olduğunun farkındayız. Üzerimizdeki baskının da farkındayız. En önemli maçlardan birine çıkıyoruz. Ülkemiz için de çok önemli bir maç. O yüzden rakibi küçümsemek gibi bir hata kesinlikle yapmıyoruz. Son 2 yıldır iyi bir form grafiği yakaladık. Geçen sezon çok başarılı bir takımdık. Bu başarımızın herkes farkında" diye konuştu.

Fotomaç Keşfet
