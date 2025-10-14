CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı!

Samsunspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı!

Samsunspor, milli ara sonrası Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla hazırlıklar sürüyor. İşte detaylar...

Samsunspor Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 3 günlük izinin ardından hafta sonu deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, milli ara nedeniyle 3 günlük izinin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde Pazar günü deplasmanda oynayacakları Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 4'e 2 dar alan oyunu ve çift kale maçın ardından son buldu.

KALE ARKASI TRİBÜNLERİ KADIN, ÖĞRENCİ VE ENGELLİ TARAFTARLARA ÜCRETSİZ

Öte yandan kırmızı-beyazlılarda UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları haricinde tüm iç saha karşılaşmalarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında 'Biletinial' uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM girişişinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir" denildi.

