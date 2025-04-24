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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Bodrum’a bilendi

Bodrum’a bilendi

Süper Lig’de Avrupa kupalarını hedefleyen, 5 maçtır galibiyete hasret kalan 3. sıradaki Samsunspor, Bodrum’da kazanıp kötü gidişata son vermek istiyor

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Bodrum’a bilendi

Süper Lig'de deplasman puan durumunda üçüncü sırada yer alan Samsunspor, son dönemde dış sahada yaşadığı puan kayıplarına son vermek istiyor. Ligde 5 maçtır galibiyete hasret kalan ve son 4 maçından puansız ayrılan kırmızı şimşekler, Bodrum deplasmanında bu hasretini bitirmenin planlarını yapıyor. Ligde son 4 deplasman maçında 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, en son dış sahada Antalyaspor ve Alanyaspor'a kaybetti.

AVRUPA HEDEFİ

Samsunspor, bu büyük düşüşe rağmen 16 deplasman maçında topladığı 25 puanla hala ligin en başarılı üçüncü deplasman takımı konumunda yer aldı. Düşme hattındaki Bodrum'a konuk olacak Karadeniz temsilcisinde teknik ekip ve oyuncular, bu maçla birlikte dış sahadaki kötü gidişata son vermeyi ve deplasmanda yeniden kazanarak Avrupa kupalarına katılmaya bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

İKİ MÜJDE BİRDEN

Samsunspor'da sakatlıklar, takımı çok etkiledi. Özellikle orta sahanın kilit isimleri Bennasser ve Celil Yüksel'in yokluğunda düşüşe geçen kırmızı şimşeklerde iki futbolcunun da Bodrum'da oynayacak duruma gelmesi teknik heyeti sevindirdi.

PENALTI KABUSU

Samsunspor 1-0 kaybettiği Alanya maçında Holse ile penaltıdan yararlanamadı. Bu sezon kazandığı 6 penaltıdan 4'ünü kaçırdı. Penaltıları gole çevirme oranı yüzde 33,3'te kalan Samsunspor ligin en kötüsü oldu.

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