Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Rakibimiz 11 kişiden fazlaydı

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Thomas Reis, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"RAKİBİMİZ 11 KİŞİDEN FAZLAYDI"

"1 puan için çok mutluyuz. İlk yarının ilk 10-15 dakikası iyi değildik. Beşiktaş'ın oyuncuları içeri koşu yaparak rotasyon yaptığı için istediklerimizi yapamadık. İkinci sarı kart kararı için mutsuzum. Bana göre faul bile değildi. 10 kişi ile savunma yapmak zorunda kaldık. Sahadaki kararlardan memnun değilim. Sahadaki rakibimiz 11 kişiden fazlaydı."