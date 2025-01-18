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Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan hakem isyanı!

Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan hakem isyanı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibinde başkan Yüksel Yıldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 22:05
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Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan hakem isyanı!

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibinde başkan Yüksel Yıldırım maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAKEM BEŞİKTAŞ'IN KAZANMASINI İSTEDİ"

Yüksel Yıldırım: "İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Hakem bugün yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi."

"BEŞİKTAŞ'TAN HOCAMIZA DOLAYLI TEKLİF GELMİŞ"

"Bizim hocaya da dolayı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra."

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