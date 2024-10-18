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Haberler Samsunspor

Limiti aşacağız

A Spor’a konuşan Alman teknik adam, “F.Bahçe’den puan ya da puanlar almak istiyorsak, yüzde 100’ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Limiti aşacağız

Fenerbahçe'yi ağırlayacak Samsunspor, 2. Sıradaki yerini korumak istiyor. A Spor'a konuşan kırmızı-şimşeklerin başarılı teknik direktörü Thomas Reis, "Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacağız. Bu maçta puan ya da puanlar almak istiyorsak, yüzde 100'ümüzden fazlasını vermemiz gerekiyor. Adana Demirspor maçında da gördüğünüz gibi savaşarak, geriden gelerek kazandık. Fenerbahçe maçında da savaşmamız gerekiyor" dedi.

ÖZEL ÖNLEM YOK

Reis, Fenerbahçe karşısında özel bir önlem almayı düşünmediğini belirtti. Alman çalıştırıcı, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Oyuncularım Fenerbahçe maçında kendilerine güven duymalı ve özgüvenle oynamalı. Onlara karşı oynamaktan ötürü de zevk almalılar. Sonuçta Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlanacağız" diye iddialı konuştu.

MOURINHO'NUN STİLİNİ BEĞENİYORUM

"Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik adama karşı rakip olmaktan çok mutluyum, onun stilini çok beğeniyorum. Hoca olarak göstermiş olduğu performansı çok beğeniyorum. Beşiktaş maçında çok iyi bir performans gösterdik ama yensek de yenilsek de her maçta kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz."

HEDEFİMİZ 42 PUAN

"Henüz bir şey başarmış değiliz, her şey her an değişebilir. 42 puana ulaşırsak ligde kaldık diyebiliriz. 42 puana ulaştıktan sonra belki farklı hedefler hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Şu an için aynı şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

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