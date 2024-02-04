Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinde forma giyen Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a sosyal medyada tepki gösterildi. Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, söz konusu iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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"EMRE KILINÇ BİLEREK Mİ ÖYLE YAPTI, GİDİN SORUN?"
"Ayıp ediyorlar açık ve net. Türk futbolunu biz eğer gerçekten temiz olsun diyorsak, böyle iftira, laf söylemek olmaz. Sezonun başında Okan'ı ıslıkladılar, şimdi alkışlıyorlar. Tamam çocuğun yapacağı bir şeyi yok. Suçu yok bana göre. Emre kötü ortalar yaptı, daha iyisini yapabilirdi.
Bilerek mi öyle yaptı, gidin ona sorun. Ben şimdi buradan yorum katarsam, farklı bir yere gider. Samsunspor camiasında asla böyle şeyler olmaz. Yüksel Yıldırım başkan olduğu sürece de olmayacak."
"NE YAPALIM KENDİ KALEMİZE GOL MÜ ATALIM?"
"Fenerbahçe bize 1 puan verdiyse, aptallığından verdi. Ben orada söyledim. 20 tane pozisyona girdiler, gol atamıyorsun. Ne yapalım biz kendi kalemize mi gol atacağız? Bir bir frikik attık kalecinin aptallığı girdi içeri. Başka pozisyonumuz yok. Sonra Fenerbahçe'den 1 puan aldık diye millet bize kızıyor. O zaman biz kapatalım, oynamayalım ligde."
"BEYİNLERİYLE KALPLERİ ARASINDA ÇELİŞKİ OLMUŞTUR"
"Bakın bu çocukların üçü de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım, ona karşı oynamak kolay değildir. Camia baskıları, şunlar var, bunlar var. Galatasaray'a karşı gol atsalardı, Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti ama başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atmadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ediyorlar."
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