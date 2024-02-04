Haberler Samsunspor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinde forma giyen Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a sosyal medyada tepki gösterildi. Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, söz konusu iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 10:17
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

Yılport Samsunspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'da forma giyen Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a sosyal medyada tepki gösterildi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldırım'ın sözleri, spor kamuoyunda en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

İşte o sözler...

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

"Ben maçtan çıktık direkt havaalanına gittim. Çok üzüldüm. Ben bu maçtan 1 puan bekliyordum. Maç yeni başlamış, bir korner gol oluyor. İkinci gol, defansın hatası, ondan sonra bunların ne Galatasaray ile var ne de Fenerbahçe ile. Yapılan bir hata."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

"EMRE KILINÇ BİLEREK Mİ ÖYLE YAPTI, GİDİN SORUN?"
"Ayıp ediyorlar açık ve net. Türk futbolunu biz eğer gerçekten temiz olsun diyorsak, böyle iftira, laf söylemek olmaz. Sezonun başında Okan'ı ıslıkladılar, şimdi alkışlıyorlar. Tamam çocuğun yapacağı bir şeyi yok. Suçu yok bana göre. Emre kötü ortalar yaptı, daha iyisini yapabilirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

Bilerek mi öyle yaptı, gidin ona sorun. Ben şimdi buradan yorum katarsam, farklı bir yere gider. Samsunspor camiasında asla böyle şeyler olmaz. Yüksel Yıldırım başkan olduğu sürece de olmayacak."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

"NE YAPALIM KENDİ KALEMİZE GOL MÜ ATALIM?"
"Fenerbahçe bize 1 puan verdiyse, aptallığından verdi. Ben orada söyledim. 20 tane pozisyona girdiler, gol atamıyorsun. Ne yapalım biz kendi kalemize mi gol atacağız? Bir bir frikik attık kalecinin aptallığı girdi içeri. Başka pozisyonumuz yok. Sonra Fenerbahçe'den 1 puan aldık diye millet bize kızıyor. O zaman biz kapatalım, oynamayalım ligde."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

"BEYİNLERİYLE KALPLERİ ARASINDA ÇELİŞKİ OLMUŞTUR"
"Bakın bu çocukların üçü de kötü niyet yok ama beyinleriyle kalpleri arasında çelişki olmuştur. Olmamıştır demiyorum. Sevdiği takımdır, oynadığı büyük takım, ona karşı oynamak kolay değildir. Camia baskıları, şunlar var, bunlar var. Galatasaray'a karşı gol atsalardı, Galatasaraylılar onları hain ilan edecekti ama başkaları bir şey demeyecekti. Şimdi atmadılar diye bu sefer Fenerbahçeliler hain ediyorlar."

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