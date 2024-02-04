Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Okan Kocuk açıklaması!

"EMRE KILINÇ BİLEREK Mİ ÖYLE YAPTI, GİDİN SORUN?"

"Ayıp ediyorlar açık ve net. Türk futbolunu biz eğer gerçekten temiz olsun diyorsak, böyle iftira, laf söylemek olmaz. Sezonun başında Okan'ı ıslıkladılar, şimdi alkışlıyorlar. Tamam çocuğun yapacağı bir şeyi yok. Suçu yok bana göre. Emre kötü ortalar yaptı, daha iyisini yapabilirdi.

Bilerek mi öyle yaptı, gidin ona sorun. Ben şimdi buradan yorum katarsam, farklı bir yere gider. Samsunspor camiasında asla böyle şeyler olmaz. Yüksel Yıldırım başkan olduğu sürece de olmayacak."