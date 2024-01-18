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Samsunspor'dan Fenerbahçe'nin 3 yıldızına kanca!

Salih ERKAN Transfer yasağı ertelenen şimşeklerde Başkan Yıldırım, lider F.Bahçe’den Kent, King ve Zajc’ı istediklerini, ikna etmek için büyük çaba sergilediklerini vurguladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Samsunspor'dan Fenerbahçe'nin 3 yıldızına kanca!

Süper Lig'de transfer yasağı ertelenen Yılport Samsunspor, dört koldan transfer operasyonunu sürdürüyor. Ligde var olma savaşı veren takımı güçlendirmek isteyen Başkan Yüksel Yıldırım, transferde rotasını lider Fenerbahçe'ye çevirdi. Samsunhaber. com'un Spor Saati programına katılan Başkan Yıldırım, "Batshuayi'den ziyade Fenerbahçe'den Kent, King ve Zajc'ı istedik fakat oyuncular gelmek istemiyor. İkna edebilmek için çabalayacağız ancak oyuncuların Avrupa'dan ciddi talipleri var" ifadelerini kullandı.

NWAKAEME VETO YEDİ

Yüksel Yıldırım, Trabzonspor'un transfer listesindeki Nwakaeme'yi de teknik direktör Markus Gisdol'un sisteme uymadığı için veto ettiğini vurguladı. Yıldırım, "Üç kez Nwakaeme ile görüştük, o ara Trabzonspor da ilgileniyordu. Biz daha sonra transferden çekildik. Nwakaeme'yi herkes beğenir ama bakıyoruz hoca diyor ki 'ön sisteme uyacak bir oyuncu değil, geri gelmiyor' diyor. İleride çok iyi, gol atar attırır, şu bu ama hocanın sisteminde futbolcu koşsun, geri gelsin" değerlendirmesinde bulundu.

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