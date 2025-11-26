CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid 90+3. dakikada attığı golle Inter'i mağlup etti

Atletico Madrid 90+3. dakikada attığı golle Inter'i mağlup etti

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi evinden Inter'i 2-1 mağlup etti. İspanyollar galibiyeti 90+3. dakikada elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 01:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid 90+3. dakikada attığı golle Inter'i mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid ile Inter karşı karşıya geldi.

İspanya'da oynanan maçta Atletico Madrid, Inter'i 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid'in golleri 9. dakikada Julian Alvarez ve 90+3. dakikada Jose Gimenez'den gelirken Inter'in tek golünü Pietr Zielinski kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Devler Ligi'nde 2 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak puanını 9'a yükseltti. Inter ise Avrupa arenasındaki ilk mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.

Reklam
Portekiz'den Rafa Silva yalanlaması!
DİĞER
Real Madrid'de Xabi Alonso krizi! Arda Güler tarafını belirledi...
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump'tan açıklama: "Saldırgan ağır bedel ödeyecek"
Arda ve Mbappe iş birliği!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 00:59
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 00:57
7 gollü maçta kazana Real Madrid 7 gollü maçta kazana Real Madrid 00:56
Arda ve Mbappe iş birliği! Arda ve Mbappe iş birliği! 00:05
Monaco Pafos'a takıldı! Monaco Pafos'a takıldı! 22:58
F.Bahçe Opet'ten 6'da 6 F.Bahçe Opet'ten 6'da 6 22:30
Daha Eski
Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı Eczacıbaşı Dynavit galibiyetle başladı 21:29
File derbisinde kazanan G.Saray! File derbisinde kazanan G.Saray! 21:24
Zeljko Obradovic istifa etti Zeljko Obradovic istifa etti 21:22
A. Efes Fransa'da mağlup! A. Efes Fransa'da mağlup! 20:56
Portekiz'den Rafa Silva yalanlaması! Portekiz'den Rafa Silva yalanlaması! 20:28
Basketbolda medya günü! Basketbolda medya günü! 19:07