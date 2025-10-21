CANLI SKOR ANA SAYFA
Union Saint-Gilloise-Inter maçı izle: Union Saint-Gilloise-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Saint-Gilloise-Inter maçı izle: Union Saint-Gilloise-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Union Saint-Gilloise ile Inter karşı karşıya gelecek. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Belçika ekibi, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başarılı bir giriş yaptı. Son finalist Inter ise 2'de 2 yaparak turnuvaya başladı. Zorlu deplasmanda serisini sürdürmeyi hedefleyen İtalyan ekibi, Hakan Çalhanoğlu önderliğinde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Union Saint-Gilloise-Inter maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 16:10
Union Saint-Gilloise-Inter maçı izle: Union Saint-Gilloise-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Saint-Gilloise-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Union Saint-Gilloise, sahasında Inter'i ağırlayacak. Turnuvaya 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Belçika ekibi, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirerek grubun iddialı takımlarından biri olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonun finalisti Inter ise turnuvaya etkili bir başlangıç yaptı. İlk 2 maçında da galibiyetle ayrılan İtalyan temsilcisi, serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde güçlü bir orta saha performansı sergileyen Inter, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Union Saint-Gilloise-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Saint-Gilloise-Inter maçı

UNION SAINT-GILLOISE-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Union Saint-Gilloise-Inter maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Union Saint-Gilloise-Inter maçı ne zaman ve saat kaçta

UNION SAINT-GILLOISE-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Lotto Park'ta oynanacak Union Saint-Gilloise-Inter maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Union Saint-Gilloise-Inter maçı hangi kanalda

UNION SAINT-GILLOISE-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Union Saint Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Niang, Rasmussen, Zorgane, Khalaili, El Hadj, David, Florucz

Inter: Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Hakan Çalhanoğlu, Susic, Augusto, Bonny, Esposito

Union Saint-Gilloise-Inter maçı canlı izle

