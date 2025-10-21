CANLI SKOR ANA SAYFA
PSV 6-2 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV 6-2 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında PSV sahasında Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 6-2 kazandı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 00:13
PSV 6-2 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Napoli'yi 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında 6-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 35. dakikada Alessandro Buongiorno (KK), 38. dakikada Ismael Saibari, 54. ile 80. dakikalarda Dennis Man, 87. dakikada Ricardo Pepi ve 89. dakikada Couhaib Driouech'ten geldi.

Konuk ekibin gollerini ise 31. ile 86. dakikalarda Scott McTominay kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte PSV, Devler Ligi'nde 4 puana yükseldi. Napoli ise 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında PSV, Olympiakos deplasmanına konuk olacak; Napoli ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

SON DAKİKA
