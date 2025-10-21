CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Newcastle United-Benfica maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jose Mourinho...

Newcastle United-Benfica maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jose Mourinho...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Newcastle United ile Benfica karşı karşıya gelecek. Eddie Howe yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen İngiliz ekibi, güçlü rakibine karşı puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde ilk galibiyetini almayı amaçlayan Benfica ise üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Newcastle United-Benfica maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Newcastle United-Benfica maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 12:56
Newcastle United-Benfica maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jose Mourinho...

Newcastle United-Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan dorukta! Newcastle United, sahasında Portekiz devi Benfica'yı ağırlayacak. Teknik direktör Eddie Howe yönetiminde iç saha avantajını iyi değerlendirmek isteyen İngiliz ekibi, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Konuk takım Benfica ise Jose Mourinho önderliğinde deplasmanda kazanarak ilk galibiyetini almak ve ligdeki sıralamasını yukarı taşımak istiyor. Peki, Newcastle United-Benfica maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United-Benfica maçı

NEWCASTLE UNITED-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Newcastle United-Benfica maçı 21 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Newcastle United-Benfica maçı ne zaman ve saat kaçta

NEWCASTLE UNITED-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

St. James Park'ta oynanacak Newcastle United-Benfica maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Benfica maçı hangi kanalda

NEWCASTLE UNITED-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Joelinton, Tonali, Guimaraes, Gordon, Murphy, Woltemade

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Lukebakio, Pavlidis

Newcastle United-Benfica maçı nasıl izlenir

JOSE MOURINHO'NUN BENFICA KARNESİ

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Portekiz ekibinin başında şu anada kadar 12 maça çıkan 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Jose Mourinho'nun Benfica kariyeri maç başı 1.58 puan ortalamasıyla devam ediyor.

Jose Mourinho'nun Benfica istatistikleri

