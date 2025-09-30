Pafos FC-Bayern Münih maçı canlı izle | Pafos FC-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Pafos FC-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Pafos FC sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Almanya temsilcisi, zorlu Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Pafos FC ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Pafos FC-Bayern Münih maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

PAFOS FC-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Pafos FC-Bayern Münih maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PAFOS FC-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak Pafos FC-Bayern Münih maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PAFOS FC-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Pafos FC: Michael, Correia, Luckassen, Luiz, Pileas, Goldar, Dragomir, Pepe, Sunjic, Jaja, Dimata

Bayern Münih: Neuer, Boey, Kim, Tah, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz, Kane