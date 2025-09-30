CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Pafos FC-Bayern Münih maçı canlı izle | Pafos FC-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Pafos FC-Bayern Münih maçı canlı izle | Pafos FC-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İkinci hafta maçında Pafos FC ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Zorlu Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Alman devi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın favori ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Pafos FC ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Pafos FC-Bayern Münih maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Pafos FC-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 11:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pafos FC-Bayern Münih maçı canlı izle | Pafos FC-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Pafos FC-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Pafos FC sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Almanya temsilcisi, zorlu Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Pafos FC ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Pafos FC-Bayern Münih maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

PAFOS FC-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Pafos FC-Bayern Münih maçı 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

PAFOS FC-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak Pafos FC-Bayern Münih maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PAFOS FC-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Pafos FC: Michael, Correia, Luckassen, Luiz, Pileas, Goldar, Dragomir, Pepe, Sunjic, Jaja, Dimata

Bayern Münih: Neuer, Boey, Kim, Tah, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz, Kane

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk!
G.Saray taraftarından Liverpool'a sürpriz! Otelin önünde havai fişek patlattılar
DİĞER
“Aynadaki Yabancı” Cumartesi başlıyor!
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Buruk'tan özel görüşme! "Bu maçta sana ihtiyacım var"
Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter-Slavia Prag maçı detayları! Inter-Slavia Prag maçı detayları! 12:06
A. Efes’ten sakatlık açıklaması! A. Efes’ten sakatlık açıklaması! 12:03
Marsilya-Ajax maçı detayları! Marsilya-Ajax maçı detayları! 11:52
Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı... Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı... 11:41
F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk! F.Bahçe'de 11 yıl sonra bir ilk! 11:38
Chelsea-Benfica maçı detayları! Chelsea-Benfica maçı detayları! 11:38
Daha Eski
F.Bahçe-Nice maçının hakemi belli oldu! F.Bahçe-Nice maçının hakemi belli oldu! 11:24
Pafos FC-Bayern Münih maçı detayları! Pafos FC-Bayern Münih maçı detayları! 11:16
Buruk'tan özel görüşme! "Bu maçta sana ihtiyacım var" Buruk'tan özel görüşme! "Bu maçta sana ihtiyacım var" 11:07
Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı detayları! Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı detayları! 10:59
F.Bahçe Beko EuroLeague'e Paris Basketbol maçıyla başlıyor F.Bahçe Beko EuroLeague'e Paris Basketbol maçıyla başlıyor 10:54
Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen... Doğan: Kasıtlı müdahalelerle şekillenen... 10:51