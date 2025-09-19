CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller değerlendirmelerde bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Dino Toppmöller, "İnanılmaz bir geceydi. Maç öncesi güzel bir atmosfer ve enerji vardı. Kendimi çok iyi hissettim. Hatalar sonucunda 1-0 geri düştük. Orada bir heyecan gördüm. Bu heyecanı beraberlikle kurtardık. Riske girmeyi becerebilen bir Galatasaray vardı. Orada başka bir özgüven kazandık. Devre arasında takıma, 'Gençler çok iyisiniz. Hiç kimseye karşı geri durmayın' dedim. Hak ettiğimiz bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Güzel goller atıp, güzel anlar yaşadık. Atmosfer ve taraftarlar çok iyiydi. Olağanüstü bir şey yaşadık" sözlerini kullandı.

'BÖYLE BİR TAKIMIN ANTRENÖRÜ OLMAK GURUR VERİYOR'

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü olarak 100'üncü maçına çıkması hakkında da konuşan Toppmöller, "Bugün 99'uncu maçım olsa bile mutlu olurdum. Böyle bir takımın antrenörü olmak gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

'5-1 ŞAŞIRTICI BİR SKOR AMA İMKANIMIZ OLACAĞINI, EN AZ 2 GOL ATABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUM'

5-1'lik galibiyetin şaşırtıcı olduğunu dile getiren Dino Toppmöller, "Kendimize güvendim. Galatasaray'a karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. Kalitemizi, taraftarımızın oluşturacağı atmosferi biliyorduk. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını, en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum" sözlerini sarf etti.

'CAN'IN BİZE YARARLI OLACAĞINI BİLİYORUZ'

Milli futbolcu Can Uzun ile ilgili değerlendirmede bulunan 44 yaşındaki teknik adam, "Can'ın kalitesi çok yüksek. Kendisine, 'Yüzde 100 var mısın? Sana ihtiyacımız var.' dedim. Can'ın bize yararlı olacağını biliyoruz. Nerede olacağını, ne zaman ve hangi pozisyonda şut atacağını çok iyi biliyor. Bunu her zaman gösteriyor" dedi.

Son olarak Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin kötü bir maç oynamadığını belirten Dino Toppmöller, "Leroy kötü oynamadı. Aktifti, mücadele etti" diyerek sözlerini noktaladı.

F.Bahçe'ye Belçikalı orta saha!
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı! "Fotoğraf çektirmek için..."
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 19 Eylül 2025 Cuma 07:56
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." 01:13
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu 01:13
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı 01:13
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 01:13
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 01:13
Daha Eski
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 01:13
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! 01:13
İrfan Can Eğribayat özür diledi İrfan Can Eğribayat özür diledi 01:13
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:13
PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! 01:13
F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! 01:13