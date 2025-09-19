Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller: İnanılmaz bir geceydi

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller değerlendirmelerde bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Dino Toppmöller, "İnanılmaz bir geceydi. Maç öncesi güzel bir atmosfer ve enerji vardı. Kendimi çok iyi hissettim. Hatalar sonucunda 1-0 geri düştük. Orada bir heyecan gördüm. Bu heyecanı beraberlikle kurtardık. Riske girmeyi becerebilen bir Galatasaray vardı. Orada başka bir özgüven kazandık. Devre arasında takıma, 'Gençler çok iyisiniz. Hiç kimseye karşı geri durmayın' dedim. Hak ettiğimiz bir şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Güzel goller atıp, güzel anlar yaşadık. Atmosfer ve taraftarlar çok iyiydi. Olağanüstü bir şey yaşadık" sözlerini kullandı.

'BÖYLE BİR TAKIMIN ANTRENÖRÜ OLMAK GURUR VERİYOR'

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü olarak 100'üncü maçına çıkması hakkında da konuşan Toppmöller, "Bugün 99'uncu maçım olsa bile mutlu olurdum. Böyle bir takımın antrenörü olmak gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

'5-1 ŞAŞIRTICI BİR SKOR AMA İMKANIMIZ OLACAĞINI, EN AZ 2 GOL ATABİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUM'

5-1'lik galibiyetin şaşırtıcı olduğunu dile getiren Dino Toppmöller, "Kendimize güvendim. Galatasaray'a karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. Kalitemizi, taraftarımızın oluşturacağı atmosferi biliyorduk. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını, en az 2 gol atabileceğimizi biliyordum" sözlerini sarf etti.

'CAN'IN BİZE YARARLI OLACAĞINI BİLİYORUZ'

Milli futbolcu Can Uzun ile ilgili değerlendirmede bulunan 44 yaşındaki teknik adam, "Can'ın kalitesi çok yüksek. Kendisine, 'Yüzde 100 var mısın? Sana ihtiyacımız var.' dedim. Can'ın bize yararlı olacağını biliyoruz. Nerede olacağını, ne zaman ve hangi pozisyonda şut atacağını çok iyi biliyor. Bunu her zaman gösteriyor" dedi.

Son olarak Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin kötü bir maç oynamadığını belirten Dino Toppmöller, "Leroy kötü oynamadı. Aktifti, mücadele etti" diyerek sözlerini noktaladı.