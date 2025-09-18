CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting CP-Kairat maçı canlı izle | Sporting CP-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Sporting CP-Kairat maçı canlı izle | Sporting CP-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Sporting CP ile Kairat karşı karşıya gelecek. Zorlu Portekiz deplasmanını kayıpsız geçmeyi hedefleyen Kazakistan ekibi, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın etkili ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Sporting CP ise iç saha avantajını kullanarak başarılı bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Sporting CP-Kairat maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sporting CP-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 13:34
Sporting CP-Kairat maçı canlı izle | Sporting CP-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Sporting CP-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Sporting CP sahasında Kairat'ı ağırlayacak. Kazakistan temsilcisi, zorlu Portekiz deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Sporting CP ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Sporting CP-Kairat maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

SPORTING CP-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Sporting CP-Kairat maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

SPORTING CP-KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Kairat maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-KAIRAT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Virgina, Vagiannidis, Debast, Inacio, Mangas, Kochorashvili, Hjulmand, Goncalves, Trincao, Quenda, Suarez

Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Arad, Kasabulat, Glazer, Satpaev, Jorginho, Filho

