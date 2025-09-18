Sporting CP-Kairat maçı canlı izle | Sporting CP-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sporting CP-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Sporting CP sahasında Kairat'ı ağırlayacak. Kazakistan temsilcisi, zorlu Portekiz deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Öte yandan ev sahibi Sporting CP ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Sporting CP-Kairat maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

SPORTING CP-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Sporting CP-Kairat maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

SPORTING CP-KAIRAT MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Sporting CP-Kairat maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SPORTING CP-KAIRAT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting CP: Virgina, Vagiannidis, Debast, Inacio, Mangas, Kochorashvili, Hjulmand, Goncalves, Trincao, Quenda, Suarez

Kairat: Kalmurza, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata, Arad, Kasabulat, Glazer, Satpaev, Jorginho, Filho