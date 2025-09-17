CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool-Atletico Madrid maçı canlı izle | Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetiminde zorlu karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi hedefleyen İngiltere temsilcisi, yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden birine karşı zorlu sınav vermeye hazırlanan Atletico Madrid ise zorlu deplasmanda başarılı sonuca imza atmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Liverpool-Atletico Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 13:44
Liverpool-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Liverpool sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Arne Slot'un öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Mohamed Salah ile farklı bir performansa kavuşan İngiltere ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Diego Simeone önderliğinde deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Liverpool-Atletico Madrid maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Atletico Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez, Griezmann, Sörloth

