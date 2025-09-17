Liverpool-Atletico Madrid maçı canlı izle | Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Liverpool-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Liverpool sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Arne Slot'un öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Mohamed Salah ile farklı bir performansa kavuşan İngiltere ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Diego Simeone önderliğinde deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Liverpool-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Liverpool-Atletico Madrid maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Atletico Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez, Griezmann, Sörloth