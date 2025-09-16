Juventus-Borussia Dortmund maçı canlı izle | Juventus-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Dev arenanın ilk haftasında Juventus, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Igor Tudor'un öğrencileri, zorlu maçtan 3 puanla dönerek lig aşamasına güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren, ayrıca Kenan Yıldız ile farklı bir performansa kavuşan Torino ekibi, bu avantajını sahaya yansıtmak istiyor. Öte yandan Alman ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda kazanarak, kritik bir galibiyete imza atma hedefinde. Peki, Juventus-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Juventus-Borussia Dortmund maçı 16 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

JUVENTUS-BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Serie A'nın son haftasında oynanan Inter derbisinde etkili performansıyla futbolseverlerin gönlüne taht kuran Kenan Yıldız, galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Igor Tudor'un ilk tercih ettiği isimlerin başında gelen A Milli Futbolcu'nun Borussia Dortmund ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

JUVENTUS-BORUSSİA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Thuram, Kenan Yıldız, Koopmeiners, David

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson, Adeyemi, Beier, Guirassy