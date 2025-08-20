CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Basel-Kopenhag MAÇI CANLI İZLE | Basel-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Basel-Kopenhag MAÇI CANLI İZLE | Basel-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Basel ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmede hata yapmak istemeyen takımlar, rövanş karşılaşması öncesi avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer almayı hedefleyen Basel ve Kopenhag'ın muhtemel 11'leri ise merak ediliyor. Futbolseverler, "Basel-Kopenhag maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Basel-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:33
Basel-Kopenhag MAÇI CANLI İZLE | Basel-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Basel-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Play-off turunda Basel, İsviçre'deki ilk maçta Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. İki ayaklı bu zorlu eşleşmede taraflar, rövanş öncesi avantajı elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında boy göstermek isteyen iki ekip de hata yapmamak adına etkili bir oyun sergilemeyi planlıyor. Peki, Basel-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BASEL-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Basel-Kopenhag maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

BASEL-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel-Kopenhag maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BASEL-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Basel: Hitz, Tsunemoto, Barisic, Adjetey, Schmid, Leroy, Metinho, Otele, Shaqiri, Traore, Ajeti

Kopenhag: Kotarski, Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez, Mattsson, Lerager, Larsson, Elyounoussi, Robert, Cornelius

