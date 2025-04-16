Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final

Real Madrid - Arsenalmaçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Arsenal'ın Real Madrid'i 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Arsenal maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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