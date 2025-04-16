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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:46
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Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final

Real Madrid - Arsenalmaçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Arsenal'ın Real Madrid'i 3-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Arsenal maçı 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉REAL MADRID - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE👈

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