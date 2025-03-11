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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi ŞAMPİYONLAR LİGİ | Inter-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ | Inter-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Hollanda'da oynanan maçı 2-0 kazanan İtalyan devi, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde çeyrek final biletini almak isteyen Inter, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Robin van Persie ile çıkış arayan Feyenoord ise zorlu deplasmanda bir sürprize imza atmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Inter-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 21:26
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ŞAMPİYONLAR LİGİ | Inter-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Inter ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Hollanda'da oynanan maçı Marcus Thuram ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 kazanan İtalyan devi, evinde oynayacağı maçta hata yapmadan turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Simone Inzaghi yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı amaçlayan Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Robin van Persie ile çıkış arayan Feyenoord ise zorlu İtalya deplasmanında bir sürprize imza atmak istiyor. İlk maç sonunda zora giren tur umutlarını sürdürmeyi amaçlayan Hollanda ekibi, erken dakikalarda bulacağı golle rakibine zor dakikalar yaşatmayı hedefliyor. Peki, Inter-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Inter-Feyenoord maçı 11 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

INTER-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Feyenoord maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Martinez, Pavard, de Vrij, Acerbi, Hakan, Barella, Mkhitaryan, Bastoni, Dumfries, Thuram, Martinez

Feyenoord: Wellenreuther, Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno, Moder, Smal, Ivanusec, Moussa, Ueda, Carranza

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı hazırlıklarını tamamlayan Inter'de gözler Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağını çevrildi. Son oynanan Monza maçında 2-0 geriye düşmelerine rağmen takımının 2. golünü kaydeden ve geri dönüşün mimarlarından olan Hakan Çalhanoğlu'nun Feyenoord ile oynanacak rövanş maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

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