Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Celtic - Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Celtic ile Young Boys kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTIC - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Young Boys maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CELTIC - YOUNG BOYS MAÇI CANLI İZLE