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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica 0-0 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica 0-0 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica, sahasında Bologna ile golsüz berabere kaldı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 01:06
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Benfica 0-0 Bologna (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica, UEFA Şampyionlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 72 dakika sahada kaldı. Aktürkoğlu, oyundan çıkarken yerini Jan-Niklas Beste'ye bıraktı.

Bir diğer Milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise Benfica'da 80 dakika forma giydi. Kökçü, oyundan çıkarken yerini Arthur Mendonça Cabral'e bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde 10 puana ve 15. sıraya yükseldi. Bologna ise 2 puanla 33. sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica sahasında Barcelona'yı, Bologna ise Dortmund'u ağırlayacak.

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