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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig 2-3 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

RB Leipzig 2-3 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Red Bull Arena'da oynanan RB Leipzig - Aston Villa karşılaşması adeta bir gol düellosuna sahne oldu. Mücadele kazanan taraf 3-2'lik skorla deplasman ekibi Aston Villa oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 01:00
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RB Leipzig 2-3 Aston Villa (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Aston Villa deplasmanda RB Leipzig'i 3-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda RB Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada John McGinn, 52. dakikada Jhon Duran ve 85. dakikada Ross Barkley kaydetti. Leipzig'in golleri ise 27. dakikada Lois Openda ve 62. dakikada Christoph Baumgartner'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanla 3. sıraya yükseldi. RB Leipzig ise 6. maçından da mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında RB Leipzig sahasında Sporting Lizbon'u ağırlayacak, Aston Villa ise Monaco deplasmanına konuk olacak.

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