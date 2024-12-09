Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Girona - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Girona ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Hem Premier Lig'de hem de Avrupa'da zirvede oturan Liverpool, sezonun sürpriz takımı Girona karşısında hata yapmak istemiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRONA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Liverpool maçı 10 Aralık Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

GİRONA - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE