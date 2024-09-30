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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, 1 Ekim Salı günü açılacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 10:31
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, 1 Ekim Salı günü açılacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 1 ve 2 Ekim'de oynanacak.

"DEVLER LİGİ"NDE İKİNCİ HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

1 Ekim:

19.45 Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa)

19.45 Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya)

22.00 Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere)

2 Ekim Çarşamba:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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