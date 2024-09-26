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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona'dan Arda Güler tepkisi! UEFA'nın tweet'i krize neden oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı Arda Güler'i turnuvanın en iyi genç oyuncusu olarak göstermesi sonrası Lamine Yamal'ın forma giydiği Barcelona'dan tepki geldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 18:32 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 18:44
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Barcelona'dan Arda Güler tepkisi! UEFA'nın tweet'i krize neden oldu

İspanyol devi Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, UEFA tarafından X'te yapılan paylaşımla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu olarak gösterildi.

Bu paylaşım, diğer bir İspanyol devi Barcelona'nın hoşuna gitmedi.

Kendi oyuncuları Lamine Yamal'ın in iyi genç yıldız olduğuna inanan Barça, bu paylaşıma tepki gösterdi.

Daha 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettiren, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'ın hakkının yendiğine inanan Barcelona'nın öfkesi sonrası UEFA, tweet'i sildi.

JOAN LAPORTA AÇIKLAMA TALEP ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta, UEFA'dan konuyla ilgili açıklama talep etti.

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