Kasımpaşa evinde Corendon Alanyaspor'u mağlup etti: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 30. hafta maçında Kasımpaşa konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 31'e çıkaran Kasımpaşa 13. sıraya yükseldi. Corendon Alanyaspor ise 33 puanla 12. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada sol tarafta topu alan Benedyczak, pasını geriden gelen Ben Ouanes'e aktardı. Ben Ouanes kale önünde daha müsait durumdaki Diabate'ye topu gönderdi ancak Lima son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin direkt kaleye vuruşunda, kaleci Victor meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

43. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Ben Ouanes topu arka direğe aşırttı. Bu noktada müsait durumdaki Benedyczak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.