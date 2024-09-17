Düşler Sahnesi

Şampiyonların dansı başlıyor... Formatı değiştirilen ve bu sezon 36 takımın lig usulü mücadele edeceği Devler Ligi'nde perde bugün oynanacak 8 karşılaşmayla açılıyor. Bu sezon her takım; 8 farklı rakiple 4'ü içerde 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak. Bu mücadeleler sonunda 36 takım arasındaki ilk 8'e giren ekipler direkt son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım da çift maç eleme usulüne göre son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalanlar ise turnuvaya veda edecek.

LIVERPOOL REKABETTE ÜSTÜN

Organizasyonun ilk maçları saat 19.45'te başlayacak. İtalya'da Juventus, PSV Eindhoven'ı, İsviçre'de ise Young Boys, Aston Villa'yı konuk edecek. Günün maçı ise yine İtalya'da oynanacak. Toplamda 7 kez bu turnuvada kupayı kaldıran AC Milan ile 6 kez mutlu sona ulaşan Liverpool FC, kozlarını San Siro'da paylaşacak. 2005'ten bu yana iki takım arasında oynanan son 7 maçın 5'ini Liverpool, 1'ini Milan kazandı. 1 maç da berabere bitti. Berabere biten karşılaşma İstanbul'daki finaldi ve kazanan penaltılar sonucunda İngiliz temsilcisi Liverpool olmuştu.

CITY'NİN KONUĞU INTER

Şampiyonlar Ligi'nde yarın da dev bir mücadele oynanacak. 2022-2023 finalinde İstanbul'da kozlarını paylaşan Manchester City ile İnter, İngiltere'de ilk karşılaşmadan üç puanla ayrılmak için sahada olacak. Bu maç bir anlamda rövanş.

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Stuttgart maçını kazanacaklarını söyledi ve "Real Madrid olarak her zaman yaptığımız gibi sonuna kadar savaşacağız" dedi. Real Madrid, gçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

SACHA BOEY'DE YIRTIK ÇIKTI

Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30 milyon euroya transfer olan Sacha Boey'un sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildi. Bayern, Boey'in birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.