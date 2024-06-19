ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? - Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Bu sezon Avrupa arenasında ikinci turdan itibaren mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri, bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak olan kura çekimi için arama motorlarında 'Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibini ve tur atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibini bugün öğrenecek. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılacak kura çekimi, 19 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'ne lig yolundan katılan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile birlikte seribaşı olarak yer alacak. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri ise Sırbistan'dan Partizan veya İsviçre'den Lugano olacak. Fenerbahçe, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme turuna ve ardından play-off turuna kalarak yeni formattaki gruplara dahil olabilecek.

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.