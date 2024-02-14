Lazio - Bayern Münih maçı canlı izle | Lazio - Bayern Münih ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Lazio - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda İtalya ekibi Lazio ile Alman devi Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Ivan Provedel, Adam Marusic, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli, Elseid Hysaj, Matteo Guendouzi, Matias Vecino, Luis Alberto, Gustav Isaksen, Ciro Immobile, Felipe Anderson.

Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Raphael Guerreiro, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sane, Harry Kane.