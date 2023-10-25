Barcelona - Shaktar Donetsk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Shaktar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona ile Shaktar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Shaktar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - SHAKTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Shaktar Donetsk maçı 25 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.