Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Celtic 1- 2 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET) Lazio geriden gelerek kazandı!

Celtic 1- 2 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET) Lazio geriden gelerek kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Celtic evinde İtalya temsilcisi Lazio'yu konuk etti. Brendan Rodgers'in öğrencileri maçın başında 1-0 öne geçmesine rağmen Lazio'ya dur diyemedi ve Lazio geriden gelerek rakibini 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 00:12 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 00:16
Celtic 1- 2 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET) Lazio geriden gelerek kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta müsabakası E grubunda Celtic sahasında Lazio'yu ağırladı.

Lazio müthiş geri dönüşe imza atarak son dakikada bulduğu golle Celtic'i 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Brendan Rodgers'ın öğrencileri 12. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Celtic'in öne geçme sevinci kısa sürdü ve Lazio Matias Vecino'nun ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü ise uzatma dakikalarında 90+3'te tecrübeli futbolcu Pedro kaydetti ve takımına 3 puanı getirdi.

Lazio bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı ve Lider Atletico Madrid'in gerisinde 2.sırada yerini aldı.

Celtic bu maçtan da puan çıkaramadı ve grupta puanı olmayan tek takım olarak 0 puanla son sırada kaldı.

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