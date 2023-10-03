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KOPENHAG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kopenhag ve Bayern Münih kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:10
KOPENHAG BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE 📺 | Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Kopenhag - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KOPENHAG - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Bayern Münih maçı 3 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TV 8,5'ta canlı izleyebilirsiniz.

Kopenhag - Bayern Münih maçı CANLI İZLE

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