Benfica - RB Salzburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Red Bull Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. D Grubu'nda Benfica ve Red Bull Salzburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Benfica - Red Bull Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BENFICA - RED BULL SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Red Bull Salzburg maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.