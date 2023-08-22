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Rakow - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Rakow ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 09:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 10:10
Rakow - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

Rakow - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Rakow ile Kopenhag kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAKOW - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rakow - Kopenhag maçı 22 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'de naklen canlı yayınlanacak.

RAKOW - KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rakow

Kovacevic; Racovitan, Arsenic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Lederman, Carlos; Drachal, Piasecki, Cebula

Kopenhag

Grabara; Jelert, Diks, Lund, Sorensen; Goncalves, Jensen, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri

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