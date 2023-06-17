Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kusursuz bir organizasyon!

Kusursuz bir organizasyon!

En küçük bir sorun dahi yaşanmadığını belirten UEFA Başkanı Ceferin, kusursuz güvenlik tedbirleriyle başarılı bir final gerçekleştirildiğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Kusursuz bir organizasyon!

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye'nin organizasyon başarısı dikkat çekti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de final mücadelesindeki organizasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ceferin, geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Manchester City-İnter finalinde alınan önlemlerin başarılı olduğunu vurguladı. Kritik mücadele öncesindeki kusursuz güvenlik tedbirleri ve Türk emniyet güçlerinin başarılı işbirliği sayesinde Şampiyonlar Ligi'nin son aşamasını çizelgeye bağlı kalarak gerçekleştirdiklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl Fransa'da oynanan Real Madrid ile Liverpool arasındaki final öncesi yaşananları işaret ederek, Türkiye'de en küçük bir sorun dahi yaşamadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

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