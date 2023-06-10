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Inter ve Manchester City'nin eski yıldızı Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı!

Bir dönem Manchester City ve Inter'de forma giyen eski Fransız futbolcu Ousmane Dabo, fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İki eski takımının İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalini yorumlayan Dabo, ayrıca Süper Lig'de forma giyen Fransız futbolculara da değindi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 18:11
ARDA AKDENİZ
Inter ve Manchester City'nin eski yıldızı Şampiyonlar Ligi finalini yorumladı!

Tüm dünyanın beklediği gün geldi çattı. Manchester City ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Bu heyecan verici mücadele öncesi pek çok yıldız isim İstanbul'a ayak bastı. Onlardan birisi de bir dönem Manchester City, Inter, Parma, Monaco, Lazio gibi kulüplerde forma giyen eski futbolcu Ousmane Dabo'ydu.

Dabo, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve 'Europe Football' platformunun katkılarıyla, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketine dikkat çekmek amaçlı Bahçelievler'de oynanan gösteri maçında forma giyen isimler arasındaydı.

Fransız eski futbolcu, gösteri maçının ardından fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

"FAVORİ MANCHESTER CITY"

Daha önce formasını giydiği iki takımın karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finalini değerlendiren Dabo, finalde Manchester City'nin favori olduğunu söyledi.

Dabo, "Manchester City favori çünkü şu anda en iyi futbolcularla oynuyorlar. Bence en iyi takım ama Inter de City'ye çok fazla sorun çıkarabilecek bir takım. Çünkü Lukaku, Dzeko, Lautaro Martinez ile harika bir hücum hattına sahipler. Bu yüzden sürpriz yapma şansları olabilir." ifadelerini kullandı.

SACHA BOEY'E ÖVGÜLER

Öte yandan Süper Lig'de forma giyen Fransız futbolculara da değinirken, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den övgüyle bahsetti.

Dabo, "Sacha Boey eski takımım Rennes'de oynadı. Bu yüzden onu takip ettim. Çok iyi bir oyuncu, çok yetenekli ve bence büyük bir geleceği var. Türkiye'de iyi gidiyor ve bu onun için çok iyi." ifadelerini kullandı.

Ousmane Dabo, ayrıca "Süper Lig'i biraz takip ettim. Bafetimbi Gomis'i tanıyorum. Onun tekrar şampiyonluk yaşamasına sevindim. Mauro Icardi de bu yıl çok iyi oynadı." diye ekledi.

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