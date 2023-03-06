Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları salı günü başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 11:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

Salı:

Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)

Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)

8 Mart Çarşamba:

Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)

Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)

14 Mart Salı:

Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)

15 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)

DİĞER
Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti... Annesini kaybeden Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'dan acı paylaşım : Yerde hala kanın vardı baktım dakikalarca
Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a ceza!
F.Bahçe hız kesmiyor! Sezon sonu bombası ortaya çıktı
Galatasaray golcüsüne sezon sonu kavuşacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Ülke puanı sıralaması güncellendi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
10 İLDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul barajları doluluk oranı (6 Mart 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi 11:42
Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor 11:13
Novak Djokovic Indian Wells'ten çekildi Novak Djokovic Indian Wells'ten çekildi 11:01
Alperen Şengün double-double yaptı Alperen Şengün double-double yaptı 10:59
G.Saray'a Alex Telles müjdesi geldi! G.Saray'a Alex Telles müjdesi geldi! 09:44
Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi" Nihat Kahveci o isme dikkat çekti! "Günündeyse ligin en iyisi" 09:45
Daha Eski
Osasuna - Celta Vigo maçı saat kaçta? Osasuna - Celta Vigo maçı saat kaçta? 09:47
Sassuolo - Cremonese maçı saat kaçta? Sassuolo - Cremonese maçı saat kaçta? 09:54
Torino - Bologna maçı saat kaçta? Torino - Bologna maçı saat kaçta? 10:03
F.Bahçe hız kesmiyor! Sezon sonu bombası ortaya çıktı F.Bahçe hız kesmiyor! Sezon sonu bombası ortaya çıktı 10:06
Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı Valencia'dan çarpıcı istatistik! O isimleri solladı 10:34
İngiliz devinden Boey'e kanca! G.Saray'ın beklentisi... İngiliz devinden Boey'e kanca! G.Saray'ın beklentisi... 10:51