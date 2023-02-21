Liverpool Real Madrid maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ediyor.
Liverpool ile Real Madrid son 16 turunda kozlarını paylaşıyor.
Anfield Road Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajcetic, Salah, Gakpo, Nunez
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. Benzema
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool - Real Madrid maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TV 8'de canlı yayınlanıyor.