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Liverpool Real Madrid maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool'un ev sahipliğinde oynanan bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 23:20 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 23:40
Liverpool Real Madrid maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası devam ediyor.

Liverpool ile Real Madrid son 16 turunda kozlarını paylaşıyor.

Anfield Road Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajcetic, Salah, Gakpo, Nunez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr. Benzema

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele TV 8'de canlı yayınlanıyor.

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