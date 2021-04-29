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'de hayal kırıklığı! ve Mbappe maçında...

Son dakika UEFA haberi... Yarı final ilk maçında evinde İngiliz ekibi 'i konuk etti. Müsabaka City'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası Fransa'da gündem ve Mbappe oldu. İki yıldız da maçta herhangi bir varlık gösteremedi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:31
Paris Saint Germain'de hayal kırıklığı! Neymar ve Mbappe Manchester City maçında...

UEFA yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geldi.Parc des Princes'de oynanan zorlu mücadele Paris Saint Germain geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak tur öncesi büyük avantaj yakaladı.

İlk yarıyı 'un golüyle 1-0 önde kapatan Paris Saint Germain, 'nin 64. dakikada gelen golüne engel olamadı. Karşılaşmada son sözü 71. dakikada Mahrez söyledi. City'nin başarılı oyuncusu attığı golle Fransa deplasmanında takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın rövanşı İngiltere'nin şehrinde 4 Mayıs'ta oynanacak.

SÖNÜK KALDILAR
Karşılaşmada sönük kalan Mbappe ve ise rakipleri karşısında varlık gösteremedi.

OPTA verilerine göre Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçtır gol atamayan Neymar, son olarak geçen sezon son 16 turunda Borussia Dortmund filelerini havalandırabildi.

Yine OPTA verilerine göre Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez 90 dakika sahada kaldığı bir maçı şut çekemeden tamamladı.

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