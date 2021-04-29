Paris Saint Germain'de hayal kırıklığı! Neymar ve Mbappe Manchester City maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint Germain ile Manchester City karşı karşıya geldi.Parc des Princes'de oynanan zorlu mücadele Paris Saint Germain geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak tur öncesi büyük avantaj yakaladı.

İlk yarıyı Marquinhos'un golüyle 1-0 önde kapatan Paris Saint Germain, Kevin de Bruyne'nin 64. dakikada gelen golüne engel olamadı. Karşılaşmada son sözü 71. dakikada Mahrez söyledi. City'nin başarılı oyuncusu attığı golle Fransa deplasmanında takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın rövanşı İngiltere'nin Manchester şehrinde 4 Mayıs'ta oynanacak.

SÖNÜK KALDILAR

Karşılaşmada sönük kalan Mbappe ve Neymar ise rakipleri karşısında varlık gösteremedi.

OPTA verilerine göre Şampiyonlar Ligi eleme turlarında altı maçtır gol atamayan Neymar, son olarak geçen sezon son 16 turunda Borussia Dortmund filelerini havalandırabildi.

Yine OPTA verilerine göre Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez 90 dakika sahada kaldığı bir maçı şut çekemeden tamamladı.