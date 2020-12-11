‘Tarihin en iyisini getirdik’

Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Juventus, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Messi ile Ronaldo'yu 1.5 yıl sonra karşı karşıya getiren mücadelede Portekizli yıldız 2 gol atarken; Messi 7 şutunda Buffon'u geçemedi. İlk maçta 2-0 kaybeden Juve, 'Tarihin en iyisini Camp Nou'ya getireceğiz' tweetini atmıştı. İtalyanlar, İspanya'daki maçın ardından ise 'Sözümüzü tuttuk' açıklamasını yaptı.