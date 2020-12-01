Lokomotiv Moskova - Salzburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olan Lokomotiv Moskova - Salzburg mücadelesi oynanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova - Salzburg maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Lokomotiv Stadyumu, Moskova'da oynanacak.

MAÇI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Abdulkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Mete Kalkavan üstlenecek.