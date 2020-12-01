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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

UEFA 'nde heyecan tam gaz devam ediyor. Bugün, gruplarda 5. haftanın 1. maçları oynanacak. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 18:34
Lokomotiv Moskova - Salzburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

UEFA 'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olan - mücadelesi oynanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lokomotiv Moskova - Salzburg maçı 1 Aralık Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, Lokomotiv Stadyumu, Moskova'da oynanacak.

MAÇI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Abdulkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Mete Kalkavan üstlenecek.

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