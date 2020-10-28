Krasnodar 0-4 Chelsea | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde E grubu maçında Krasnodar ile Chelsea, Krasnodar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Chelsea maçı 4-0 kazandı.

Chelsea'nin golleri 37. dakikada Callum Hudson-Odoi, 76. dakikada Timo Werner (P), 80. dakikada Hakim Ziyech ve 90. dakikada Pulisic'ten geldi.

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Chelsea'de Jorginho 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 4'e yükseltti. Krasnodar ise grupta 1 puanda kaldı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Krasnodar ise aynı haftada Sevilla'ya konuk olacak.

JORGINHO KAÇIRIYOR

Chelsea'nin deneyimli orta sahası Jorginho, Londra kulübü adına kullandığı son 4 penaltının ikisini kaçırdı.

Jorginho, kulüp adına kullandığı ilk 8 penaltıyı da gole çevirmişti.

Maçtaki ikinci penaltıyı ise Werner kullandı ve gole çevirdi.

CHELSEA AKADEMİSİ ÇALIŞIYOR

Callum Hudson-Odoi, 19 yaş 356 günlükken attığı gol ile Chelsea adına Şampiyonlar Ligi golü kaydeden ikinci genç oyuncu oldu.

Daha önce bir başka Chelsea Akademisi oyuncusu Reece James, 2019 Kasım'da Ajax'a karşı attığı golle bunu başarmıştı.

WERNER DEPLASMAN SEVİYOR

Alman golcü Timo Werner, Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 8 golün tamamını deplasmanda kaydetti.