Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi D ikinci maçında ile kozlarını paylaşacak. Gasperini yönetimindeki Atalanta, evinde oynanacak olan mücadeleyi kazanarak 'nde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. devi Ajax ise gruptaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Peki Atalanta-Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zorlu karşılaşma ile ilgili bütün detaylar fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 14:59
Atalanta - Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İtalyan ekibi , Gewiss Stadyumu'nda temsilcisi 'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede Sloven Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina düdük çalacak. İlk maçında Midtjylland'ı 4-0 mağlup eden Atalanta, D 'nda 3 puala ilk sırada yer alıyor. Ajax ise İngiliz devi 'a 1-0'lık skorla yenildi ve 3. sırada bulunuyor.

ATALANTA - AJAX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki kritik Atalanta-Ajax maçı, 27 Ekim Salı günü saat 23.00'de oynanacak. Mücadele BeIN Sports HD 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AJAX 13-0'LIK SKORLA MORAL DEPOLADI!
Hollanda devi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçı öncesi Eredevise'de tarihi bir skora imza atarak moral depoladı. Amsterdam ekibi, VV Venlo deplasmanında galip gelerek rekor kırdı.

ATALANTA DEVLER LİGİ'NDE KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYOR!
Gasperini yönetimindeki Atalanta ise 3 galibiyetle başladığı Ligi'ndeki son 2 maçını kaybetti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 'ndeki yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

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