Atalanta - Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. İtalyan ekibi Atalanta, Gewiss Stadyumu'nda Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede Sloven Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina düdük çalacak. İlk maçında Midtjylland'ı 4-0 mağlup eden Atalanta, D Grubu'nda 3 puala ilk sırada yer alıyor. Ajax ise İngiliz devi Liverpool'a 1-0'lık skorla yenildi ve 3. sırada bulunuyor.

ATALANTA - AJAX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki kritik Atalanta-Ajax maçı, 27 Ekim Salı günü saat 23.00'de oynanacak. Mücadele BeIN Sports HD 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



AJAX 13-0'LIK SKORLA MORAL DEPOLADI!

Hollanda devi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçı öncesi Eredevise'de tarihi bir skora imza atarak moral depoladı. Amsterdam ekibi, VV Venlo deplasmanında 13-0 galip gelerek rekor kırdı.



ATALANTA DEVLER LİGİ'NDE KAYIP YAŞAMAK İSTEMİYOR!

Gasperini yönetimindeki Atalanta ise 3 galibiyetle başladığı İtalya Ligi'ndeki son 2 maçını kaybetti ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ndeki yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.