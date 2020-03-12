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12 Mart 2020, Perşembe
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'un kaleci kabusu! Karius'tan sonra

Liverpool'un kaleci kabusu! Karius'tan sonra Adrian

son 16 turu rövanş maçında , Anfield Road'da 'i konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden İngiliz devi sahasında tur için her şeyi denedi ancak kaleci 'ı hesaba katamadı. Alisson Becker'in sakatlığı sebebiyle forma giymediği maçta kaleyi devralan İspanyol kaleci Liverpool'u yakan isim oldu. Normal süresi 1-0 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle biten karşılaşmanın uzatma anlarında inanılmaz bir hata yapan 33 yaşındaki file bekçisi, taraftarları çileden çıkardı. Adrian'ın bu performansı bir dönem Liverpool forması giymiş ve Devler Ligi'nde final kaybeden takımın kalesini koruyan 'u hatırlattı.

Devler Ligi son 16 turu rövanş maçında 'a karşı ilk maçı 1-0 kazanan , rakibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Wijnaldum'un attığı golle ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıda da baskısını hissettiren ev sahibi ekip Atletico Madrid kalecisi Oblak'ı geçemedi. Karşılaşmanın normal süresinde başka gol sesi çıkmayınca maç uzatmaya gitti.

ADRIAN'DAN İNANILMAZ HATA!
Liverpool'da Roberto Firmino uzatma devrelerinin 94. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Uzatma devreleri oynanırken Liverpool kalecisi bu seviyede kabul edilemeycek bir hata yaptı. İspanyol kaleci çok rahat pozisyonda istediği gibi bir vuruş yapamayınca top ceza sahasının hemen önünde rakip takım futbolcularında kaldı. Adrian'ın hatasını iyi değerlendiren Felix, hazırlıksız durumda yakalanan Liverpool savunmasının arasına çok güzel bir pas bıraktı. 97. dakikada Llorente plase vuruşla topu filelere gönderdi.

Atletico Madrid, Llorente'nin 105 ve Morata'nın 120+1. dakikada attığı gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

KARIUS'U HATIRLATTI
Adrian'ın son 16 turu maçında yaptığı bu hatayla tur Liverpool'un elinden kayıp gitti. İspanyol kalecinin yaptığı bu hata 'u akıllara getirdi. Bilindiği üzere Karius yaptığı hatayla, 26 Mayıs 2018'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un 'e kupayı kaptırmasında en büyük etkenlerden biri olmuştu. Alman kalecinin yaptığı bariz hatalar sonucu kupayı kaçıran Liverpool'da Loris Karius gözden çıkarılmıştı.

  1. 12.03.2020
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